Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.12.2025

Diepholz (ots)

Meldungen aus dem Bereich der PI Diepholz

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der Ortsumgehung Diepholz

Am Samstag kam es auf der Ortsumgehung von Diepholz um 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 25-jähriger Diepholzer befuhr mit seinem Pkw Kia die Ortsumgehung Diepholz in Fahrtrichtung Osnabrück. Zwischen der Anschlussstelle Diepholz-Mitte und Diepholz - Maschstraße kommt der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt seitlich gegen mehrere Elemente der Seitenschutzplanke. Der 25-jährige zieht sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Der Pkw wird so schwer beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. An der Seitenschutzplanke entsteht ebenfalls Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Drentwede

Am Samstagabend kam es auf der K33 in Drentwede gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 19-jähriger Mindener und dessen 21-jähriger Mitfahrer aus Minden befuhren mit einem Pkw Opel die K33 aus Richtung Scharrel in Fahrtrichtung Drentwede. Zur Unfallzeit herrschte starker Nebel mit einer Sichtweite von unter 100 Metern. In Höhe Sudholz fährt der 19-jährige aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepassten, zu hohen Geschwindigkeit in einer Kurve geradeaus. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kommt der Pkw Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Beide Insassen werden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und müssen in einem Krankenhaus vorsorglich untersucht werden. Am Pkw entsteht schwerer Sachschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Straßenbaum wird ebenfalls beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Meldungen des Polizeikommissariats Weyhe

Räuberischer Ladendiebstahl in Stuhr-Mackenstedt

Am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, kam es in einem Baumarkt in Stuhr-Groß-Mackenstedt zu einem Ladendiebstahl. Zwei junge Männer aus Delmenhorst wurden von einem Ladendetektiv bei der Tat angetroffen. Bei dem Versuch die beiden Täter zu stellen, wurde der Detektiv leicht verletzt. Nachdem die beiden Männer zunächst flüchten konnten, wurde zunächst einer durch den Detektiv gestellt und an die Polizei übergeben. Später konnte auch der zweite Täter nach kurzer, fußläufiger Flucht durch die Polizei gestellt werden. Beide sind trotz ihres jungen Alters schon häufiger mit dem Gesetzt in Konflikt geraten. Weiterhin ergab sich der dringende Verdacht, dass einer mit einem Krad zum Tatort gefahren ist, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Deshalb wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Personen wieder entlassen.

Versuchter Wohnhauseinbruch in Stuhr-Seckenhausen

In Stuhr-Seckenhausen, Zum Sportplatz, wurde am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr versucht eine Tür zu einem Wohnhaus aufzubrechen. Während der Tatausführung wurden die Täter gestört und flüchteten vom Tatort. Zeugen, die eventuell Personen in dem fraglichen Zeitraum gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter Tel.: 0421-80660 zu melden.

Pkw-Aufbruch in Stuhr-Moordeich

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:20 Uhr, wurde in Stuhr-Moordeich, in der Straße Am Hexendeich, ein Pkw der Marke BMW durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden mehrere Teile, wie z. B. das Lenkrad, ausgebaut und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter Tel.: 0421-80660 zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr in Weyhe-Melchiorshausen

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurde in Weyhe-Melchiorshausen, auf der Syker Straße, ein Pkw Peugeot durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Am Steuer saß eine 44-jährige Frau aus Weyhe. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein erster Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Bei der 44-jährigen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell