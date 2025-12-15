PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Am Freitagmittag, zwischen 14 und 14.15 Uhr, hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Citroen C3 auf dem Parkplatz des E-Centers in der Schützenstraße angefahren und erheblich beschädigt. Vermutlich geriet das unbekannte Fahrzeug beim ein- oder Ausparken gegen den Citroen. Der unbekannte Fahrer kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. An dem Citroen entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 16:29

    POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.12.2025

    Diepholz (ots) - Meldungen aus dem Bereich der PI Diepholz Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der Ortsumgehung Diepholz Am Samstag kam es auf der Ortsumgehung von Diepholz um 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 25-jähriger Diepholzer befuhr mit seinem Pkw Kia die Ortsumgehung Diepholz in Fahrtrichtung Osnabrück. ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 12:56

    POL-DH: POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 13.12.2025

    Diepholz (ots) - Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort kam es am Freitag, dem 12.12.2025, im Bereich eines öffentlichen Parkplatzes der Lange Straße hinter einem Ärztehaus in Sulingen. In dem Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 13:20 Uhr wurde durch einen unbekannten Verursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren