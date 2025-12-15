Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Am Freitagmittag, zwischen 14 und 14.15 Uhr, hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Citroen C3 auf dem Parkplatz des E-Centers in der Schützenstraße angefahren und erheblich beschädigt. Vermutlich geriet das unbekannte Fahrzeug beim ein- oder Ausparken gegen den Citroen. Der unbekannte Fahrer kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. An dem Citroen entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

