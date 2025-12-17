PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke
Stuhr - Diebstähle aus Hofläden - Festnahmen ---

Diepholz (ots)

Nach Diebstählen aus Hofläden hat die Polizei zwei Frauen festgenommen und Diebesgut sichergestellt. Seit Ende Oktober wurde mehrfach aus Hofläden in der Gemeinde Stuhr, im Raum Syke und Bassum Ware (Lebensmittel) entwendet. Im Raum Bassum waren Hofläden Am Hombach und Bünte betroffen. In Syke Auf den Kuhlen und Sörhausener Straße und in Stuhr Am Schnakenberg. Bei den Diebstählen täuschten die Frauen eine Kartenzahlung vor, brachen diese aber vor der Zahlung ab.

Bei den letzten Diebstählen am 12.12.25 konnten zwei Frauen und das Kennzeichen des Fluchtautos erkannt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei das Fahrzeug und die beiden Frauen im Raum Achim antreffen. Ein Teil des Diebesgutes konnte die Polizei sicherstellen. Die beiden Frauen, 31 und 35 Jahre alt, wurden festgenommen und zur Dienstelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Frauen wieder entlassen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Da noch nicht alles Diebesgut zugeordnet werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise, wem noch was fehlt. Sollte es noch weitere Diebstähle gegeben haben, so bittet die Polizei Syke ebenfalls um Mitteilung, Tel. 04242 / 9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren