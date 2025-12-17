Polizeiinspektion Diepholz

Nach Diebstählen aus Hofläden hat die Polizei zwei Frauen festgenommen und Diebesgut sichergestellt. Seit Ende Oktober wurde mehrfach aus Hofläden in der Gemeinde Stuhr, im Raum Syke und Bassum Ware (Lebensmittel) entwendet. Im Raum Bassum waren Hofläden Am Hombach und Bünte betroffen. In Syke Auf den Kuhlen und Sörhausener Straße und in Stuhr Am Schnakenberg. Bei den Diebstählen täuschten die Frauen eine Kartenzahlung vor, brachen diese aber vor der Zahlung ab.

Bei den letzten Diebstählen am 12.12.25 konnten zwei Frauen und das Kennzeichen des Fluchtautos erkannt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei das Fahrzeug und die beiden Frauen im Raum Achim antreffen. Ein Teil des Diebesgutes konnte die Polizei sicherstellen. Die beiden Frauen, 31 und 35 Jahre alt, wurden festgenommen und zur Dienstelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Frauen wieder entlassen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Da noch nicht alles Diebesgut zugeordnet werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise, wem noch was fehlt. Sollte es noch weitere Diebstähle gegeben haben, so bittet die Polizei Syke ebenfalls um Mitteilung, Tel. 04242 / 9690.

