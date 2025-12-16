POL-DH: --- Syke - Polizei sucht Schmuck Eigentümer ---
Diepholz (ots)
Die Polizei in Syke hat am 10.12.2025 im Europagarten in Syke allerlei Uhren und Schmuck gefunden. Bislang konnte die Polizei den Fund nicht zuordnen bzw. keinen Eigentümer ermitteln. Wer erkennt auf dem Foto Schmuck oder Uhren, weiß wem dieser Schmuck gehört und ob er eventuell aus einer Straftat stammt? Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.
