Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Mann bei Streit mit Messer verletzt, Täter in Haft ---

Diepholz (ots)

Am Abend des 16.12.25 gegen 20.30 Uhr gerieten zwei Männer in einer Arbeiterunterkunft in der Syker Straße in Streit. Grund für den Streit waren, nach ersten Erkenntnissen, Schulden. Im Laufe des Streites griff der 46-Jährige zu einem Küchenmesser und stach auf den Oberkörper seines 48-jährigen Kontrahenten ein.

Der 48-Jährige wurde schwer verletzt, zunächst in der Unterkunft versorgt, aber später vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren so stark, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die Polizei fand beim Betreten der Unterkunft in der Küche das Tatwerkzeug (Messer). Im weiteren Verlauf konnte der 46-jährige Tatverdächtige in seinem Schlafzimmer entdeckt und festgenommen werden. Der 46-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein Test ergab 1 Promille. Die Polizei brachte den Festgenommenen zur Dienststelle, wo eine Blutprobe entnommen wurde.

Am 18.12.25 wurde der 46-Jährige, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den 46-Jährigen in Untersuchungshaft schickte.

