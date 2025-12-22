PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bassum-Apelstedt, an der Kreuzung Schorlingborstel / B 61, wurden gestern zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt.

Gegen 21.05 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Straße Schorlingborstel und wollte an der Kreuzung nach links auf die B 61 Richtung Bassum einbiegen. Sie übersah dabei den Pkw einer 28-jährigen Fahrerin, die auf der B 61 unterwegs war. Beide Pkw kollidierten, dabei wurden beide Fahrerinnen verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die beiden zum Glück nur leicht verletzten Fahrerinnen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:44

    POL-DH: --- Diepholz - ALDI-Markt überfallen, Täter flüchtet ohne Beute ---

    Diepholz (ots) - Am Freitagabend gegen 19.45 Uhr überfiel ein unbekannter Mann den ALDI-Markt in der Flöthestraße. Er bedrohte einen Angestellten und flüchtete, nachdem er keine Beute erlangen konnte. Der maskierte, unbekannte Mann betrat den Markt und forderte einen Angestellten zum Öffnen des Tresors auf. Dabei bedrohte er den Angestellten mit einem Messer. Der ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:19

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.12.2025

    Diepholz (ots) - Polizeikommissariat Weyhe Weyhe - Körperverletzung Am 20.12.2025, um 21:10 Uhr, kam es am Marktplatz in Kirchweyhe zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen und eines 25-jährigen Weyher. Hierbei schlugen mehrere männliche Personen auf die beiden ein und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu den Personalien der ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:55

    POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 20.12.2025

    Diepholz (ots) - Stuhr - Aufbruch von Packstation In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bricht eine unbekannte Täterschaft mehrere Fächer der Packstation, welche sich auf dem Gelände des Aldi-Marktes in der Stuhrer Landstraße 142C befindet, auf und entwendet hier mehrere Pakete. Die genaue Anzahl der entwendeten Pakete und Geschädigten ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, der Polizei Weyhe unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren