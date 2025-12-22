Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bassum-Apelstedt, an der Kreuzung Schorlingborstel / B 61, wurden gestern zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt.

Gegen 21.05 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Straße Schorlingborstel und wollte an der Kreuzung nach links auf die B 61 Richtung Bassum einbiegen. Sie übersah dabei den Pkw einer 28-jährigen Fahrerin, die auf der B 61 unterwegs war. Beide Pkw kollidierten, dabei wurden beide Fahrerinnen verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die beiden zum Glück nur leicht verletzten Fahrerinnen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

