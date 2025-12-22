PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - ALDI-Markt überfallen, Täter flüchtet ohne Beute ---

Diepholz (ots)

Am Freitagabend gegen 19.45 Uhr überfiel ein unbekannter Mann den ALDI-Markt in der Flöthestraße. Er bedrohte einen Angestellten und flüchtete, nachdem er keine Beute erlangen konnte.

Der maskierte, unbekannte Mann betrat den Markt und forderte einen Angestellten zum Öffnen des Tresors auf. Dabei bedrohte er den Angestellten mit einem Messer. Der Angestellte entgegnete dem Unbekannten den Tresor nicht öffnen zu können und auch die Kassenlade sei leer. Daraufhin flüchtete der Mann aus dem Markt in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei bleibt erfolglos, auch weil sich die Spur außerhalb des Marktes verliert.

Laut Beschreibung des Angestellten ist der Unbekannte ca. 190 cm groß und etwa 40 Jahre alt. Er hat kurze blonde Haare und trug eine schwarze Jacke mit weißen Flecken. Der Unbekannte trug eine Maske und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise auf den unbekannten Mann, oder Beobachtungen zur Tatzeit, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 12:19

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.12.2025

    Diepholz (ots) - Polizeikommissariat Weyhe Weyhe - Körperverletzung Am 20.12.2025, um 21:10 Uhr, kam es am Marktplatz in Kirchweyhe zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen und eines 25-jährigen Weyher. Hierbei schlugen mehrere männliche Personen auf die beiden ein und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu den Personalien der ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:55

    POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 20.12.2025

    Diepholz (ots) - Stuhr - Aufbruch von Packstation In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bricht eine unbekannte Täterschaft mehrere Fächer der Packstation, welche sich auf dem Gelände des Aldi-Marktes in der Stuhrer Landstraße 142C befindet, auf und entwendet hier mehrere Pakete. Die genaue Anzahl der entwendeten Pakete und Geschädigten ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, der Polizei Weyhe unter der ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:20

    POL-DH: --- Bassum - Mann bei Streit mit Messer verletzt, Täter in Haft ---

    Diepholz (ots) - Am Abend des 16.12.25 gegen 20.30 Uhr gerieten zwei Männer in einer Arbeiterunterkunft in der Syker Straße in Streit. Grund für den Streit waren, nach ersten Erkenntnissen, Schulden. Im Laufe des Streites griff der 46-Jährige zu einem Küchenmesser und stach auf den Oberkörper seines 48-jährigen Kontrahenten ein. Der 48-Jährige wurde schwer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren