Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - ALDI-Markt überfallen, Täter flüchtet ohne Beute ---

Diepholz (ots)

Am Freitagabend gegen 19.45 Uhr überfiel ein unbekannter Mann den ALDI-Markt in der Flöthestraße. Er bedrohte einen Angestellten und flüchtete, nachdem er keine Beute erlangen konnte.

Der maskierte, unbekannte Mann betrat den Markt und forderte einen Angestellten zum Öffnen des Tresors auf. Dabei bedrohte er den Angestellten mit einem Messer. Der Angestellte entgegnete dem Unbekannten den Tresor nicht öffnen zu können und auch die Kassenlade sei leer. Daraufhin flüchtete der Mann aus dem Markt in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei bleibt erfolglos, auch weil sich die Spur außerhalb des Marktes verliert.

Laut Beschreibung des Angestellten ist der Unbekannte ca. 190 cm groß und etwa 40 Jahre alt. Er hat kurze blonde Haare und trug eine schwarze Jacke mit weißen Flecken. Der Unbekannte trug eine Maske und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise auf den unbekannten Mann, oder Beobachtungen zur Tatzeit, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell