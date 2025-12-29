Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannten knacken BMW in Himmelpforten und entwenden Motorsteuergeräte

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Montag, den 15.12., 17:00 h und heute Vormittag, 10:00 h in Himmelpforten in der Straße Forth bei einem dort geparkten BMW 750il eine Seitenscheibe aufgebrochen.

Anschließend konnten der oder die Täter dann das Fahrzeug öffnen und aus dem Motorraum beide Steuergeräte des Fahrzeuges ausbauen und mitnehmen.

Der angerichtete Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04149-606080.

