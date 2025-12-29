PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannten knacken BMW in Himmelpforten und entwenden Motorsteuergeräte

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Montag, den 15.12., 17:00 h und heute Vormittag, 10:00 h in Himmelpforten in der Straße Forth bei einem dort geparkten BMW 750il eine Seitenscheibe aufgebrochen.

Anschließend konnten der oder die Täter dann das Fahrzeug öffnen und aus dem Motorraum beide Steuergeräte des Fahrzeuges ausbauen und mitnehmen.

Der angerichtete Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04149-606080.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren