Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Düdenbüttel: Einbruch in Wohnhaus

Satde (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es in Düdenbüttel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gegen 17:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Zum Horn". Die Person, die zum Zeitpunkt der Tat hell gekleidet und vermummt war, brach eine rückwärtig gelegene Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen.

Im Inneren wurden diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei fielen der unbekannten Person Schmuck und Bargeld in die Hände.

Die Tatortgruppe aus Stade führte die Spurensuche und -sicherung durch. Personen, die im Bereich der Straße Zum Horn, dem Querweg oder der B73 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind dabei Hinweise auf die flüchtige, hell gekleidete Person sowie Beobachtungen zu ungewöhnlichen Fahrzeugen oder Personen, die im Vorfeld oder Nachgang der Tat im Umfeld aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Stade unter der Telefonnummer 04141-1020 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell