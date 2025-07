Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250721.3 Albersdorf: Cannabisplantage entdeckt - Große Menge Drogen beschlagnahmt

Albersdorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Nach intensiven Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die Polizei am vergangenen Donnerstag mehrere Objekte in Dithmarschen durchsucht. In einem Keller stießen die Einsatzkräfte auf eine professionelle Cannabisplantage mit rund 1.500 erntereifen Pflanzen. Zwei Tatverdächtige müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe und die Kriminalpolizei Heide führen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts mehrfacher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. In diesem Zusammenhang durchsuchten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Itzehoe am Donnerstag, den 17.07.2025, mehrere Objekte in Albersdorf, Tellingstedt und Elpersbüttel.

Im Keller eines Hauses in der Norderstraße in Albersdorf entdeckten die Beamtinnen und Beamten eine groß angelegte Cannabisplantage mit ca. 1.500 Pflanzen im erntereifen Zustand. Darüber hinaus stellten die Ermittler rund 6 Kilogramm bereits verpacktes Cannabis sowie eine fünfstellige Summe Bargeld, elektronische Datenträger und ein Kraftfahrzeug sicher.

Das Verfahren richtet sich gegen einen 20-jährigen Mann aus Albersdorf und einen 37-jährigen aus Elpersbüttel. Die Beschuldigten - beide deutsche Staatsangehörige - kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Sie werden sich im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens verantworten müssen.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell