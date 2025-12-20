PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Diebstahl aus Rollator

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.12.2025 gegen 12:00 Uhr kam es in der Fußgängerzone der Stadt Neustadt/W. zum Diebstahl einer Geldbörse. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse, in einem unbeobachteten Moment während des Einkaufs der 79-jährigen Geschädigten, aus deren Rollator.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de . Wir möchten, dass sie sicher Leben - Ihre Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Maximilian Linnenfelser

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

