POL-PDNW: Diebstahl aus Rollator

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.12.2025 gegen 12:00 Uhr kam es in der Fußgängerzone der Stadt Neustadt/W. zum Diebstahl einer Geldbörse. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse, in einem unbeobachteten Moment während des Einkaufs der 79-jährigen Geschädigten, aus deren Rollator.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de . Wir möchten, dass sie sicher Leben - Ihre Polizei

