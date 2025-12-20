PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Gerolsheim (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 14:00 bis 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dirmsteiner Straße in Gerolsheim ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern im Bereich der Dirmsteiner Straße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Honisch, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
  • 20.12.2025 – 07:57

    POL-PDNW: Sachbeschädigung an LED-Strahler

    Weisenheim am Berg (ots) - Im Zeitraum vom Montag, den 15.12.2025, bis Freitag, den 19.12.2025, kam es auf einem öffentlichen Platz in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten mutwillig mehrere dort in den Boden eingelassene LED-Strahler. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 21:16

    POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall auf der L516

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstag, den 18.12.2025, kam es gegen 17:10 Uhr auf der Landesstraße 516 zwischen Neustadt-Mußbach und Deidesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Personenkraftwagen. In einem der beteiligten Fahrzeuge befanden sich ein 26-jähriger Fahrer sowie eine 26-jährige Beifahrerin. Beide Personen wurden schwer verletzt und waren im Fahrzeug ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:19

    POL-PDNW: versuchter Einbruch bei Reifenhändler - Zeugen gesucht

    Bad Dürkheim (ots) - Am Abend des 02.12.2025 kam es zu einem Einbruchsversuch bei einem Reifenhändler in der Gustav-Kirchhoff-Straße in Bad Dürkheim. Ein männlicher Täter mit schwarzem Rucksack versuchte gewaltsam die Werkstatträume zu betreten, was ihm allerdings nicht gelang. Ermittlungen der Kriminalpolizei Neustadt ergaben, dass sich zur Tatzeit auf dem zur Werkstatt gehörenden Gelände auch zwei Personen mit ...

    mehr
