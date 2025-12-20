PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Sachbeschädigung an LED-Strahler

Weisenheim am Berg (ots)

Im Zeitraum vom Montag, den 15.12.2025, bis Freitag, den 19.12.2025, kam es auf einem öffentlichen Platz in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten mutwillig mehrere dort in den Boden eingelassene LED-Strahler. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Otto, PK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

