Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Sachbeschädigung an LED-Strahler
Weisenheim am Berg (ots)
Im Zeitraum vom Montag, den 15.12.2025, bis Freitag, den 19.12.2025, kam es auf einem öffentlichen Platz in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten mutwillig mehrere dort in den Boden eingelassene LED-Strahler. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 3.000 Euro.
Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen
