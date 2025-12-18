PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: versuchter Einbruch bei Reifenhändler - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Abend des 02.12.2025 kam es zu einem Einbruchsversuch bei einem Reifenhändler in der Gustav-Kirchhoff-Straße in Bad Dürkheim. Ein männlicher Täter mit schwarzem Rucksack versuchte gewaltsam die Werkstatträume zu betreten, was ihm allerdings nicht gelang. Ermittlungen der Kriminalpolizei Neustadt ergaben, dass sich zur Tatzeit auf dem zur Werkstatt gehörenden Gelände auch zwei Personen mit E-Scootern aufhielten, die dort etwas aßen und tranken. Durch deren Anwesenheit könnte der Täter bei der Tatausführung gestört worden sein. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 3.000 EUR.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

