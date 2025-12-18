Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Widerstand bei Haftbefehlsvollstreckung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Bereich der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim kam es am 17.12.2025 im Rahmen der Vollstreckung eines bestehenden Haftbefehls zu einem Polizeieinsatz. Ein 31-Jähriger sollte zur weiteren Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen versuchte er sich der Maßnahme zu entziehen. Dies konnte durch die eingesetzten Kräfte verhindert werden. Im weiteren Verlauf kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Einsatzkräfte. Dabei wurden ein Polizeibeamter sowie ein Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes leicht verletzt.

Der Mann wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell