PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Widerstand bei Haftbefehlsvollstreckung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Bereich der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim kam es am 17.12.2025 im Rahmen der Vollstreckung eines bestehenden Haftbefehls zu einem Polizeieinsatz. Ein 31-Jähriger sollte zur weiteren Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen versuchte er sich der Maßnahme zu entziehen. Dies konnte durch die eingesetzten Kräfte verhindert werden. Im weiteren Verlauf kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Einsatzkräfte. Dabei wurden ein Polizeibeamter sowie ein Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes leicht verletzt.

Der Mann wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 08:03

    POL-PDNW: Sachbeschädigung auf Schulhof - Zeugen gesucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 16.12.2025, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025, 07:00 Uhr, kam es auf dem Schulhof der Schöntalschule in der Sauterstraße 95 in Neustadt an der Weinstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten einen dort aufgestellten und für die Schulkinder geschmückten Tannenbaum. Dabei wurden mehrere Christbaumkugeln auf den Boden geworfen und zertreten ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 02:21

    POL-PDNW: Verkehrskontrolle mündet in Blutentnahme

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 18.12.2025 um 00:40 Uhr wurde ein 36-Jähriger aus Mannheim mit seinem Jeep in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Außerdem konnten Rückstände einer weißen unbekannten Substanz ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 23:30

    POL-PDNW: Zu schnell unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 17.12.2025 um 21:05 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad, als er in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte der Fahrer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Da dessen Kleinkraftrad jedoch eine Geschwindigkeit von bis zu 49 km/h erreichen konnte, war diese Bescheinigung nicht mehr ausreichend und er benötigte eine Fahrerlaubnis hierfür. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren