Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 17.12.2025 um 21:05 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad, als er in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte der Fahrer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Da dessen Kleinkraftrad jedoch eine Geschwindigkeit von bis zu 49 km/h erreichen konnte, war diese Bescheinigung nicht mehr ausreichend und er benötigte eine Fahrerlaubnis hierfür. Daher wurde das Kleinkraftrad an eine Erziehungsberechtigte übergeben und ein Strafverfahren gegen den jungen Rollerfahrer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Der Halter des Kleinkraftrades erwartet nun ebenfalls eine Anzeige, da dieser zuließ, dass der 17-Jährige dieses Fahrzeug ohne vorhandenen Versicherungsschutz nutzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

