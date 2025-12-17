PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Sachbeschädigung und Diebstahl an Lichtzeichenanlage

Lambrecht (ots)

In Lambrecht kam es in der Nacht von Dienstag (16.12.2025) auf Mittwoch (17.12.2025) an einer temporär aufgestellten Baustellenampel (Hauptstraße/Einmündung Wiesenstraße - Ortseingang aus Neustadt kommend) zu einer Sachbeschädigung, sowie einem Diebstahl durch bislang unbekannte Täter. Durch diese wurden zwei Akkus der Vorwarnblinker entwendet, sowie mehrere Kabel herausgerissen. Zudem wurde die Sonnenblende einer Ampel entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen war die Lichtzeichenanlage zeitweise nicht ordnungsgemäß funktionsfähig, wodurch sich ein Rückstau von nahezu einem Kilometer bildete. In diesem Zusammenhang gingen mehrere Beschwerden bei der zuständigen Stelle ein. Die Schäden wurden inzwischen behoben, die Lichtzeichenanlage funktioniert wieder ordnungsgemäß. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße bittet Zeuginnen und Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht haben, sich unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polize.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Grosser, PK / Scharwatz, PHK'in
Telefon: 06321/854-4204
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

