Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulbuskontrolle der Zentralen Verkehrsdienste - Knapp 90 Prozent der Fahrzeuge beanstandet

Schifferstadt (ots)

Die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz führten am 17. Dezember 2025, an der Haltestelle des Schulzentrums Schifferstadt, eine Schulbuskontrolle ein. Knapp 90 Prozent der elf kontrollierten Schulbusse mussten beanstandet werden. In mehreren Fällen fehlten mitführpflichtigen Ausrüstungsgegenstände wie Nothämmer oder Erste-Hilfe-Material ganz oder waren unvollständig. Zudem wussten einige Fahrzeugführenden nicht, wo sich diese sicherheitsrelevanten Gegenstände im Fahrzeug befanden und konnten diese erst nach einer längeren Suche finden. Ein solcher Zeitverlust kann in Not- und Gefahrensituationen schwerwiegende Folgen haben. Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte fest, dass nicht alle Fahrer der deutschen Sprache mächtig waren. Dies kann im Bedarfsfall zu erheblichen Verständigungsschwierigkeiten führen, etwa wenn Anweisungen an die Schüler gegeben werden müssen oder Fahrgäste Hilfe benötigen. Auch technische Mängel wurden festgestellt. Bei zwei Bussen waren die Stoßdämpfer nicht ordnungsgemäß befestigt. An einem dieser Busse trat zusätzlich Ölverlust im Bereich der Servolenkung auf. Derartige Mängel stellen eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar und werden konsequent geahndet.

Die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidium Rheinpfalz werden auch künftig in regelmäßigen Abständen Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Sicherheit im Schulbusverkehr zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

