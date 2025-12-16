Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rotlichtverstoß mit Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.12.2025 gegen 16:15 Uhr konnte eine Streifenbesatzung in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einen 41-Jährigen feststellen, welcher mit seinem Fahrrad über eine rote Ampel fuhr und im weiteren Verlauf auch deutliche Ausfallerscheinungen in Form von Schlangenlinien und starkem Schwankem zeigte. Während der anschließenden Kontrolle konnten bei dem Radfahrer weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der aus Neustadt stammende Mann räumte den Konsum von Amphetamin vor einigen Wochen auch ein. Da dieser keinen Vortest durchführen konnte, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Zudem wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell