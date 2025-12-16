Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Büroräume

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 13.12.2025 gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei Bad Dürkheim ein Einbruch in Büroräume im Triftweg in Bad Dürkheim gemeldet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Büroraum im Erdgeschoss eines Reihenhauses. Die Hauseingangstür selbst war nicht beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Büro ein Tresor mit einer Handkasse und darin befindlichem Bargeld entwendet. Zum genauen Inhalt des Tresors können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Im Rahmen der Ermittlungen wird derzeit geprüft, ob ein in Tatortnähe aufgefundener Tresor möglicherweise aus dieser Tat stammt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell