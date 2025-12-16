PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit Fußgängerin
Fahrer gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.12.2025 gegen 07:00 Uhr kam es im Bereich der Sägmühle in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 24-jährige Fußgängerin wollte auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle die Fahrbahn überqueren und hörte dabei über Kopfhörer Musik. Hierbei wurde sie von einem Pkw erfasst, stürzte und wurde leicht verletzt.

Der PKW-Fahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden der Fußgängerin. Die Fußgängerin verließ aber umgehend die Unfallstelle, ohne dass ein Personalienaustausch stattfand.

Der Unfall wurde erst nachträglich bei der Polizei angezeigt. Angaben zum PKW oder zum Fahrer liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet den beteiligten PKW-Fahrer, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden. Zudem werden Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum beteiligten Fahr-zeug geben können, gebeten, sich unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerk-heim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ihr Polizei rät, insbesondere im Straßenverkehr keine Kopfhörer zu tragen, da akustische Warnsignale und herannahende Fahrzeuge sonst nicht oder nur eingeschränkt wahrgenommen werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
