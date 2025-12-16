PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkohol am Steuer bei Polizeikontrolle

Bad Dürkheim (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle konnte in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember ein Fahrzeugführer überprüft werden. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch im Fahrzeug wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille.

Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Der Fahrer wurde zur weiteren Überprüfung auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ein qualifizierter Atemalkoholtest den Wert bestätigte. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt, und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Moos, PK
Telefon: 06322 - 9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

