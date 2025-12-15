PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus
  • Bild-Infos
  • Download

Dirmstein (ots)

Ein weiterer Einbruch in Dirmstein wurde der Polizei am 13.12.25 bekannt: Demnach brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 08.12.25, bis Samstag, 13.12.25, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße ein. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern im Bereich der Berliner Straße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 08:05

    POL-PDNW: Kennzeichendiebstahl

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum vom 10.12.25, 10:30 Uhr bis zum 12.12.25, 11:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft das hintere Kennzeichen eines in einem Carport abgestellten Mercedes-Benz entwendet. Der PKW war vor einem Anwesen in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. geparkt. Zeugenhinweise in diesem Fall erbittet die Polizei Neustadt/W.. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße F. Roth, POK Telefon: 06321-854-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:04

    POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 12.12.25 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wolfsburgstraße in 67433 Neustadt/W. ein. Hierzu wurde die Kellertür des Anwesens aufgehebelt und im Anschluss einige Räumlichkeit nach Wertgegenständen durchsucht. Letztlich wurde Schmuck im Wert von circa 500 Euro entwendet. Die Polizei Neustadt/W. bittet nun um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren