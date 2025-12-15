POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein weiterer Einbruch in Dirmstein wurde der Polizei am 13.12.25 bekannt: Demnach brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 08.12.25, bis Samstag, 13.12.25, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße ein. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern im Bereich der Berliner Straße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

