Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Sattelzug landet im Wingert

Großniedesheim (ots)

Am 14.12.2025 gegen 07:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 61 in Richtung Koblenz, kurz nach dem Autobahnkreuz Frankenthal. Ein 62-jähriger Fahrer eines mit Zuckerrüben beladenen Sattelzugs kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Schutzplanke, bevor er im angrenzenden Wingert zum Stehen kam. Hierbei wurde der Lkw-Fahrer aus Rheinland-Pfalz leicht verletzt. Am Sattelzug, an der Schutzplanke und am Wingert entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn war laut Aussage des Fahrers eine heruntergefallene Waffel, die dieser versuchte aus dem Fußraum wieder aufzuheben und hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Aufgrund der Bergung ist zurzeit noch der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Koblenz gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
PHK Gregor
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen am Rhein

Telefon 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

