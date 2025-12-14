Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Kennzeichendiebstahl
Neustadt/Weinstraße (ots)
Im Zeitraum vom 10.12.25, 10:30 Uhr bis zum 12.12.25, 11:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft das hintere Kennzeichen eines in einem Carport abgestellten Mercedes-Benz entwendet. Der PKW war vor einem Anwesen in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. geparkt. Zeugenhinweise in diesem Fall erbittet die Polizei Neustadt/W..
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
F. Roth, POK
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell