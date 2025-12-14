PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kennzeichendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 10.12.25, 10:30 Uhr bis zum 12.12.25, 11:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft das hintere Kennzeichen eines in einem Carport abgestellten Mercedes-Benz entwendet. Der PKW war vor einem Anwesen in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. geparkt. Zeugenhinweise in diesem Fall erbittet die Polizei Neustadt/W..

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 08:04

    POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 12.12.25 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wolfsburgstraße in 67433 Neustadt/W. ein. Hierzu wurde die Kellertür des Anwesens aufgehebelt und im Anschluss einige Räumlichkeit nach Wertgegenständen durchsucht. Letztlich wurde Schmuck im Wert von circa 500 Euro entwendet. Die Polizei Neustadt/W. bittet nun um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:03

    POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Steinewerfer

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 13.12.25 gegen 14:36 Uhr konnte durch einen Verkehrsteilnehmer zwei Personen auf einer Brücke, welche über die B38 zwischen der Anschlussstelle Neustadt/W.-Nord und dem Kreisverkehr führt, erkannt werden. Die Personen warfen hierbei einen Stein auf die Fahrbahn, ohne ein Fahrzeug zu treffen. Eine umgehend durchgeführte Fahndung nach den Personen verlief negativ. Die bislang unbekannten ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 06:26

    POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Feuer auf Kinderspielplatz

    Bad Dürkheim (ots) - Am Freitagabend, den 13.12.2025, kam es zwischen 21:30 Uhr und 21:41 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer auf einem Kinderspielplatz in Wachenheim an der Weinstraße. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr wurden die beiden Toilettenhäuschen, die sich in einem Holzverschlag befanden, mutwillig in Brand gesetzt. Eine Zeugin gab an, gegen 21:41 Uhr eine verdächtige Person gesehen zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren