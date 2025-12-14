POL-PDNW: Kennzeichendiebstahl

Bad Dürkheim (ots) - Am Freitagabend, den 13.12.2025, kam es zwischen 21:30 Uhr und 21:41 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer auf einem Kinderspielplatz in Wachenheim an der Weinstraße. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr wurden die beiden Toilettenhäuschen, die sich in einem Holzverschlag befanden, mutwillig in Brand gesetzt. Eine Zeugin gab an, gegen 21:41 Uhr eine verdächtige Person gesehen zu ...

mehr