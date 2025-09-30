Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Hüsten

Arnsberg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es um 03:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Friedrich-Naumann-Straße in Hüsten. Zu diesem Zeitpunkt trug eine 30-jährige Frau aus Arnsberg Zeitungen aus. Ein bislang unbekannter Täter leuchtete ihr mehrere Sekunden mit einem roten Laserpointer in das Gesicht. Sie wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

