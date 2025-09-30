Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Meschede

Meschede (ots)

Im Zeitraum vom 26.09.2025 um 18:00 Uhr bis zum 29.09.2025 um 06:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Hünenburgstraße in Meschede. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kindergarten. Der oder die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde lediglich eine Geldkassette mit einem geringen Geldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

