Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autodiebstahl in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 26.09.2025 um 18:30 Uhr bis zum 27.09.2025 um 22:10 Uhr kam es zu einem Autodiebstahl in der Ehmsenstraße in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen weißen Peugeot Boxter mit dem amtlichen Kennzeichen HSK-PM 433 (Erstzulassung 08/2017). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

