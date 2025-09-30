Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Autodiebstahl in Arnsberg
Arnsberg (ots)
Im Zeitraum vom 26.09.2025 um 18:30 Uhr bis zum 27.09.2025 um 22:10 Uhr kam es zu einem Autodiebstahl in der Ehmsenstraße in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen weißen Peugeot Boxter mit dem amtlichen Kennzeichen HSK-PM 433 (Erstzulassung 08/2017). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell