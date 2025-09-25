PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Exhibitionist in Haft - Kusterdingen (TÜ)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.09.2025 / 16.36 Uhr, abrufbar unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6118270

Wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizeiposten Kirchentellinsfurt derzeit gegen einen 41-jährigen Mann, der sich bereits in Untersuchungshaft befindet.

Den bislang vorliegenden Ermittlungsergebnissen zufolge soll sich der Mann am Mittwochmorgen (24.09.2025), gegen 7.40 Uhr, im Bereich einer Schule in der Jahnstraße in Kusterdingen in Anwesenheit mehrerer Personen, darunter auch Kinder, die Hose heruntergezogen haben, worauf eine Zeugin sofort verbal einschritt. Zu einer Entblößung des Glieds war es nach aktuellem Kenntnisstand wohl aufgrund des Eingreifens der Zeugin nicht gekommen.

Durch die über Notruf hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Tatverdächtige noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ gegen den 41-jährigen Iraner, dessen tatsächlicher Wohnsitz noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, den beantragten Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an.

Dem Beschuldigten wird außerdem zur Last gelegt, in den vergangenen Tagen in vergleichbarer Weise ebenfalls in Kusterdingen in Erscheinung getreten zu sein. So soll er sich am 14.09.2025 sowie am 19.09.2025 in einem in der Wannweiler Straße geparkten Pkw öffentlich wahrnehmbar selbst befriedigt haben.

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

