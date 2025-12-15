PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Presseaufruf nach Unfallflucht auf der BAB 61

Großniedesheim (ots)

Am 15.12.2025 gegen 09:57 h kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Speyer zu einem Verkehrsunfall. Auf Höhe Großniedesheim kam ein Sattelzug (LKW mit Auflieger) nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es handelte sich vermutlich um einen Sattelschlepper der Marke Scania in der Farbe blau. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch unter 06237/9330 oder via E-Mail an "pastruchheim@polizei.rlp.de" zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
Rech, PHK

Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

