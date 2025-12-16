PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Bad Dürkheim (ots)

Im Rahmen polizeilicher Verkehrskontrollen kam es in der Nacht zum 16.12.2025 zu einer Überprüfung eines Autofahrers in Bad Dürkheim. Gegen 00:10 Uhr wurde der Fahrer auf der Mannheimer Straße kontrolliert.

Während der Kontrolle wirkte der Mann leicht desorientiert. Zudem nahmen die eingesetzten Kräfte Cannabisgeruch wahr und stellten drogentypische Auffälligkeiten wie geweitete Pupillen fest. Ein später durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC.

Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel des Fahrers wurden sichergestellt. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Moos, PK
Telefon: 06322 - 9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

