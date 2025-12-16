Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl aus unverschlossenem PKW

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 14.12.2025, 22:00 Uhr, bis 15.12.2025, 09:30 Uhr, kam es in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim, zu einem Diebstahl aus einem PKW.

Der 29-jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Nach seiner Rückkehr stellte er fest, dass aus dem Innenraum eine Geldbörse aus dem Seitenfach der Fahrertür entwendet worden war. Das Fahrzeug war nicht verschlossen.

In der Geldbörse befanden sich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie mehrere Ausweisdokumente und Bankkarten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro.

Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell