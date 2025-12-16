Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Passiver Cannabiskonsum führt zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Passiver Cannabiskonsum führt zur Blutprobe Am 16.12.2025 um 12:50 Uhr wurde ein 31-Jähriger in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Mercedes-Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Hierzu gab der Neustadter an, dass er möglicherweise passiv Cannabis aufgenommen hat, als er sich bei Bekannten aufhielt. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einem bekannten übergeben wurden. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Führerscheinstelle informiert.

