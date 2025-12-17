PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf dem Nachhauseweg...

Haßloch (ots)

... befand sich ein 65 Jahre alter Mann aus Haßloch, welcher unmittelbar vor seiner Wohnaschrift in der Füllergasse in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Atemalkholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zudem wurde bekannt, dass der 65-Jährige bereits im Juni diesen Jahres wegen gleicher Sache aufgefallen war. Zudem besteht gegen diesen aktuell eine Führerscheinsperre, weshalb dieser nicht von seinem Führerschein Gebrauch machen darf. Aus den genannten Gründen muss sich der 65-jährige Haßlocher in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 17:35

    POL-PDNW: Rotlichtverstoß mit Folgen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 16.12.2025 gegen 16:15 Uhr konnte eine Streifenbesatzung in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einen 41-Jährigen feststellen, welcher mit seinem Fahrrad über eine rote Ampel fuhr und im weiteren Verlauf auch deutliche Ausfallerscheinungen in Form von Schlangenlinien und starkem Schwankem zeigte. Während der anschließenden Kontrolle konnten bei dem Radfahrer weitere ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 16:48

    POL-PDNW: Passiver Cannabiskonsum führt zur Blutprobe

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Passiver Cannabiskonsum führt zur Blutprobe Am 16.12.2025 um 12:50 Uhr wurde ein 31-Jähriger in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Mercedes-Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Hierzu ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:45

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Büroräume

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 13.12.2025 gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei Bad Dürkheim ein Einbruch in Büroräume im Triftweg in Bad Dürkheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Büroraum im Erdgeschoss eines Reihenhauses. Die Hauseingangstür selbst war nicht beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Büro ein Tresor mit einer Handkasse und darin befindlichem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren