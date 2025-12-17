Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf dem Nachhauseweg...

Haßloch (ots)

... befand sich ein 65 Jahre alter Mann aus Haßloch, welcher unmittelbar vor seiner Wohnaschrift in der Füllergasse in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Atemalkholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zudem wurde bekannt, dass der 65-Jährige bereits im Juni diesen Jahres wegen gleicher Sache aufgefallen war. Zudem besteht gegen diesen aktuell eine Führerscheinsperre, weshalb dieser nicht von seinem Führerschein Gebrauch machen darf. Aus den genannten Gründen muss sich der 65-jährige Haßlocher in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell