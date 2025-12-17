Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Haßloch (ots)

Am 16.12.25 führte die Polizeiinspektion Haßloch im Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch.

Von 08:45 bis 09:45 wurde die Geschwindigkeit in der Moltkestraße überwacht. Hier konnten insgesamt 10 Verstöße festgestellt werden. Die Höchstgeschwindigkeit erreichte bei erlaubten 30 km/h ein Verkehrsteilnehmender mit 52 km/h.

Von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in der Richard-Sang-Straße mit der Zielrichtung Verkehrstüchtigkeit (Alkohol- und BtM-Konsum) kontrolliert. Erfreulicherweise waren alle Kontrollierten durchweg fahrtauglich. Es wurden lediglich 5 Mängelberichte und drei Verwarnungen ausgestellt.

Weitere Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten folgen.

