PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung auf Schulhof - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16.12.2025, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025, 07:00 Uhr, kam es auf dem Schulhof der Schöntalschule in der Sauterstraße 95 in Neustadt an der Weinstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten einen dort aufgestellten und für die Schulkinder geschmückten Tannenbaum. Dabei wurden mehrere Christbaumkugeln auf den Boden geworfen und zertreten sowie die am Baum angebrachte Lichterkette abgerissen und zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 60 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schulhofs gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße
Exterstraße 21
67433 Neustadt an der Weinstraße

Polizeikommissar S. Grosser

Tel.: 06321 8540

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.



Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 02:21

    POL-PDNW: Verkehrskontrolle mündet in Blutentnahme

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 18.12.2025 um 00:40 Uhr wurde ein 36-Jähriger aus Mannheim mit seinem Jeep in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Außerdem konnten Rückstände einer weißen unbekannten Substanz ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 23:30

    POL-PDNW: Zu schnell unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 17.12.2025 um 21:05 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad, als er in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte der Fahrer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Da dessen Kleinkraftrad jedoch eine Geschwindigkeit von bis zu 49 km/h erreichen konnte, war diese Bescheinigung nicht mehr ausreichend und er benötigte eine Fahrerlaubnis hierfür. ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 15:37

    POL-PDNW: Sachbeschädigung und Diebstahl an Lichtzeichenanlage

    Lambrecht (ots) - In Lambrecht kam es in der Nacht von Dienstag (16.12.2025) auf Mittwoch (17.12.2025) an einer temporär aufgestellten Baustellenampel (Hauptstraße/Einmündung Wiesenstraße - Ortseingang aus Neustadt kommend) zu einer Sachbeschädigung, sowie einem Diebstahl durch bislang unbekannte Täter. Durch diese wurden zwei Akkus der Vorwarnblinker entwendet, sowie mehrere Kabel herausgerissen. Zudem wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren