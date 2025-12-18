Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Sachbeschädigung auf Schulhof - Zeugen gesucht
Neustadt/Weinstraße (ots)
Im Zeitraum von Dienstag, 16.12.2025, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025, 07:00 Uhr, kam es auf dem Schulhof der Schöntalschule in der Sauterstraße 95 in Neustadt an der Weinstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten einen dort aufgestellten und für die Schulkinder geschmückten Tannenbaum. Dabei wurden mehrere Christbaumkugeln auf den Boden geworfen und zertreten sowie die am Baum angebrachte Lichterkette abgerissen und zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 60 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schulhofs gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zu melden.
