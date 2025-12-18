Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle mündet in Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.12.2025 um 00:40 Uhr wurde ein 36-Jähriger aus Mannheim mit seinem Jeep in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Außerdem konnten Rückstände einer weißen unbekannten Substanz in der Nase des Mannes wahrgenommen werden und es wurde bekannt, dass dieser bereits vor einigen Jahren wegen eines Verstoßes gegen das BtMG in Erscheinung trat. Da der Mannheimer in einen Vortest nicht einwilligte, wurde diesem letztlich eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Nun wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen, ob auf den 36-Jährigen ein Ordnungswidrigkeiten- und gegebenenfalls Strafverfahren zukommt.

