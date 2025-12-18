Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl von Anhänger und Bauküche

BAD DÜRKHEIM (ots)

In der Zeit von 16.12.2025, 17:30 Uhr bis 17.12.2025, 08:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten über Nacht einen Anhänger sowie eine Bauküche.

Der Diebstahl wurde am Morgen durch eine Mitarbeiterin festgestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten der Anhänger und die Bauküche wenige Meter vom Parkplatzgelände entfernt aufgefunden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Gegenstände vom Gelände verbracht, jedoch anschließend zurückgelassen. Die Täter entfernten sich ohne das Diebesgut.

Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell