Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall auf der L516

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 18.12.2025, kam es gegen 17:10 Uhr auf der Landesstraße 516 zwischen Neustadt-Mußbach und Deidesheim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Personenkraftwagen. In einem der beteiligten Fahrzeuge befanden sich ein 26-jähriger Fahrer sowie eine 26-jährige Beifahrerin. Beide Personen wurden schwer verletzt und waren im Fahrzeug eingeklemmt.

Der zweite Pkw war mit einem 56-jährigen Fahrer und einer 54-jährigen Beifahrerin besetzt. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Die L516 musste zwischen Neustadt-Mußbach und der Einmündung zur K21 bis etwa 21:00 Uhr voll gesperrt werden.

