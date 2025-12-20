Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neidenfels (ots)

Im Zeitraum zwischen 08.12.2025 dem 09.12.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schulstraße. Durch einen unbekannten Unfallverursacher wurde ein geparkter LKW der Marke Ford mit DÜW-Kennzeichen auf noch unbekannte Art und Weise am Heck beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist!

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell