Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Gefährliche Fahrweise zwischen Jork und Buxtehude - Polizei untersagt 81-jähriger Autofahrerin die Weiterfahrt

Stade (ots)

Am Montag gegen 17:15 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin über den Notruf ein auffälliges Fahrzeug, das zwischen Jork und Buxtehude durch eine äußerst unsichere Fahrweise aufgefallen war. Den Angaben nach bewegte sich der Pkw mit unangepasster Geschwindigkeit, vollführte unvorhersehbare Bremsmanöver und passierte eine Lichtzeichenanlage bei Rotlicht. Zudem kam das Fahrzeug beinahe von der Fahrbahn ab.

Eine alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung konnte den betroffenen Pkw schließlich im Bereich der Straße "An der Chaussee" stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Überprüfung der 81-jährigen Fahrzeugführerin aus Jork stellten die Beamten fest, dass die Seniorin offensichtlich über ein nicht mehr ausreichendes Sehvermögen verfügt, welches für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zwingend erforderlich ist.

Um eine weitere Gefährdung der Allgemeinheit sowie der Fahrerin selbst zu verhindern, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Ein entsprechender Bericht wurde an die zuständige Führerscheinstelle gefertigt, die nun über die weitere Fahreignung der Frau zu entscheiden hat.

