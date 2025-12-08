PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 07.12.2025, gegen 18 Uhr, brachen drei bislang unbekannte Männer in eine Erdgeschosswohnung in der Fröbelstraße (nahe Thomas-Mann-Straße) ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zeugen konnten die Personen beim Verlassen der Wohnung über den Balkon beobachten und alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,65 -1,70 m groß und dunkel gekleidet. Alle trugen Kapuzen über den Köpfen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 zu melden.

Sind Sie für eine längere Zeit nicht zu Hause? Treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihre Nachbarn, Freunde oder Bekannten darüber, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in dieser Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Anzeichen, an denen ein Einbrecher erkennen kann, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

   -	Lassen Sie den Briefkasten regelmäßig leeren.
   -	Sorgen Sie zeitweise für Beleuchtung.
   -	Lassen Sie Rollläden nicht dauerhaft geschlossen.
   -	Sprechen Sie Ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 10:33

    POL-PPRP: mehrere Einbrüche im Bereich Rheingönheim und Mundenheim

    Ludwigshafen (ots) - Fall 1: Am Samstag, 06.12.2025, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Stadtteil Rheingönheim, in der Neuhöfer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich im oben genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. In dem Haus wurden weitere Räume aufgebrochen. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 10:31

    POL-PPRP: Party endete in Gewahrsamszelle

    Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) - Am Samstag, 06.12.2025, gegen 23.40 Uhr, wurde die Polizei zu einer herumschreienden Personengruppe von 10 bis 15 männlichen Personen in die Friedensstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim gerufen. Als die Polizeibeamten eintrafen, befand sich die Personengruppe mittlerweile in einer dortigen Gaststätte. Die Personen wurden zur Ruhe ermahnt und es wurden mögliche Konsequenzen angedroht. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:55

    POL-PPRP: Angriff auf Rettungskräfte

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Abend des 06.12.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz vor einer Bar in der Sternstraße. Demnach bat die Besatzung eines Rettungswagens um polizeiliche Unterstützung, da sich ein Patient gegen die Behandlung wehrte und die Rettungskräfte angriff. Vor Ort wurde durch die Rettungskräfte geschildert, dass der Patient augenscheinlich stark betrunken ist und am Boden gelegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren