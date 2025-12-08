Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 07.12.2025, gegen 18 Uhr, brachen drei bislang unbekannte Männer in eine Erdgeschosswohnung in der Fröbelstraße (nahe Thomas-Mann-Straße) ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zeugen konnten die Personen beim Verlassen der Wohnung über den Balkon beobachten und alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,65 -1,70 m groß und dunkel gekleidet. Alle trugen Kapuzen über den Köpfen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 zu melden.

Sind Sie für eine längere Zeit nicht zu Hause? Treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihre Nachbarn, Freunde oder Bekannten darüber, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in dieser Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Anzeichen, an denen ein Einbrecher erkennen kann, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

- Lassen Sie den Briefkasten regelmäßig leeren.

- Sorgen Sie zeitweise für Beleuchtung.

- Lassen Sie Rollläden nicht dauerhaft geschlossen.

- Sprechen Sie Ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell