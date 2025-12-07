Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: mehrere Einbrüche im Bereich Rheingönheim und Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

Fall 1:

Am Samstag, 06.12.2025, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Stadtteil Rheingönheim, in der Neuhöfer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich im oben genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. In dem Haus wurden weitere Räume aufgebrochen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-0 oder per E-Mail kdludwigshafen.ki1@polizei.rlp.de

Fall 2:

Am Sonntag, 07.12.2025, kurz nach 04.00 Uhr, wurde die Alarmanlage einer Firma in der Mörschgewanne in Ludwigshafen-Rheingönheim ausgelöst. Vor Ort konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Firma verschafft hatten. Der oder die Täter waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Fall 3:

In der Zeit von Samstag, 06.12.2025, 14.20 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 02.45 Uhr, wurde ein geparkter Transporter in der Hoheneckenstraße in Ludwigshafen-Mundenheim von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Aus dem Transporter wurden mehrere Werkzeuge im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

