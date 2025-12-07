PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: mehrere Einbrüche im Bereich Rheingönheim und Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

Fall 1:

Am Samstag, 06.12.2025, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Stadtteil Rheingönheim, in der Neuhöfer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich im oben genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. In dem Haus wurden weitere Räume aufgebrochen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-0 oder per E-Mail kdludwigshafen.ki1@polizei.rlp.de

Fall 2:

Am Sonntag, 07.12.2025, kurz nach 04.00 Uhr, wurde die Alarmanlage einer Firma in der Mörschgewanne in Ludwigshafen-Rheingönheim ausgelöst. Vor Ort konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Firma verschafft hatten. Der oder die Täter waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Fall 3:

In der Zeit von Samstag, 06.12.2025, 14.20 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 02.45 Uhr, wurde ein geparkter Transporter in der Hoheneckenstraße in Ludwigshafen-Mundenheim von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Aus dem Transporter wurden mehrere Werkzeuge im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 10:31

    POL-PPRP: Party endete in Gewahrsamszelle

    Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) - Am Samstag, 06.12.2025, gegen 23.40 Uhr, wurde die Polizei zu einer herumschreienden Personengruppe von 10 bis 15 männlichen Personen in die Friedensstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim gerufen. Als die Polizeibeamten eintrafen, befand sich die Personengruppe mittlerweile in einer dortigen Gaststätte. Die Personen wurden zur Ruhe ermahnt und es wurden mögliche Konsequenzen angedroht. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:55

    POL-PPRP: Angriff auf Rettungskräfte

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Abend des 06.12.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz vor einer Bar in der Sternstraße. Demnach bat die Besatzung eines Rettungswagens um polizeiliche Unterstützung, da sich ein Patient gegen die Behandlung wehrte und die Rettungskräfte angriff. Vor Ort wurde durch die Rettungskräfte geschildert, dass der Patient augenscheinlich stark betrunken ist und am Boden gelegen ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:59

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Ludwigshafen-Süd (ots) - Am Freitag, 05.12.2025, gegen 22.40 Uhr, missachtete ein 64jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Pkw an der Kreuzung Koschatplatz / Kurfürstenstraße / Sebastian-Bach-Straße die Vorfahrt eines 25jährigen Ludwigshafeners, welcher mit einem Quad unterwegs war und es kam zum Verkehrsunfall. Durch den Zusammenstoß wurde der Quadfahrer mit seinem Fahrzeug in die Sebastian-Bach-Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren