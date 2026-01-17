FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuerschein und Rauchentwicklung Rudolf-Höber-Straße
Kiel (ots)
Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Rudolf-Höber-Straße Es wurde eine Rauchentwicklung und Feuerschein aus dem Dachbereich gemeldet. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind vor Ort.
Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Abschlussmeldung veröffentlichen.
