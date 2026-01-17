Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuerschein und Rauchentwicklung Rudolf-Höber-Straße

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Rudolf-Höber-Straße Es wurde eine Rauchentwicklung und Feuerschein aus dem Dachbereich gemeldet. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind vor Ort.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Abschlussmeldung veröffentlichen.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell