FW-Kiel: FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer im Keller Kieler Schauspielhaus

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz im Kieler Schauspielhaus Es wurde eine Rauchentwicklung aus dem Keller gemeldet. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind vor Ort.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Abschlussmeldung veröffentlichen.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell