Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzmeldung - Feuer mit mehrfacher Menschenrettung und mehreren Verletzten - Elisabethstraße, Kiel-Gaarden

Kiel (ots)

Am späten Nachmittag des 29.12. ca. 16:45 Uhr, wurde der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) der Brand eines Müllunterstandes im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Elisabethstraße gemeldet. Nachdem die ersten Kräfte bereits alarmiert wurden, gingen in kurzer Zeitfolge weitere Notrufe, darunter aus dem Gebäude selbst, ein, aus denen eine starke Rauchentwicklung sowie der potenzielle Einschluss von Personen in den oberen Stockwerken des Gebäudes ausging. Nahezu parallel wurde dies in einer ersten Lagemeldung durch den Einsatzleiter bestätigt, das Einsatzstichwort daraufhin umgehend erhöht und somit weitere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Den Kräften vor Ort bot sich eine kritische Lage: Ausgehend von in Vollbrand stehendem Unrat im Hinterhof, war bereits eine Tür zum Treppenraum durchgebrannt, dichter Rauch zog bis in die oberen Stockwerke des dortigen Mehrfamilienhauses. Mehreren Menschen war somit der Fluchtweg über den Treppenraum abgeschnitten, sodass diese im weiteren Verlauf über die Drehleiter gerettet werden mussten.

Parallel zur Menschenrettung erfolgte eine Brandbekämpfung über mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz mit mehreren C-Rohren, welche schnellen Erfolg zeigte.

Insgesamt 14 Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Mehrere Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung in die Kieler Krankenhäuser transportiert werden.

Bereits ca. 15min nach Einsatzbeginn konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden, aktuell finden noch letzte Nachlöscharbeiten an der Einsatzstelle statt.

Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Einsatzstelle wird nach Abschluss der Löscharbeiten zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren ca. 60 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei und der Stadtwerke im Einsatz.

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

