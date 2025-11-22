PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Johannesstraße in Kiel - Gaarden.

Ein ausgedehnter Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses sorgt für eine massive Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen zudem Teile des Dachstuhls bereits in Vollbrand. Durch den Einsatz von zwei Drehleitern wird die Ausbreitung auf andere Gebäude aktuell verhindert. Zudem befinden sich zum Löschen des Brandes mehrere Atemschutztrupps im Innenangriff.

Die Bewohner werden durch den Rettungsdienst betreut. Eine Person wird mit leichten Verletzungen versorgt.

Aktuell befindet sich rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Abschlussmeldung veröffentlichen.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Telefon: 0431 / 5905 - 0
Telefax: 0431 / 5905 - 147
Mail: amt13medienanfragen@kiel.de (kein 24/7 Monitoring)
Web: https://kiel.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 05:48

    FW-Kiel: Kinderwagen brennt im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses in Kiel / Gaarden

    Kiel (ots) - Am Donnerstagmorgen um 04:10 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe über einen Brand in der Wikingerstraße ein. Vor Ort bestätigte sich der Brand im Treppenraum. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz in den verrauchten Treppenraum vor und verbrachte den Kinderwagen ins Freie, wo ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 06:17

    FW-Kiel: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Kiel/Hassee

    Kiel (ots) - Am Freitagmorgen um 04:14 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe über einen Brand in der Straße Theodor-Heuss-Ring / Ecke Hamburger Chaussee ein. Vor Ort bestätigte sich ein Wohnungsbrand im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Auf Grund des unübersichtlichen Gebäudekomplexes mit Höhenunterschieden und starker Rauchentwicklung in den Fluren und Treppenräumen war das Vorgehen der ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 20:39

    FW-Kiel: Küchenbrand in der Boiestraße in Kiel / Südfriedhof

    Kiel (ots) - Am Freitagabend um 18:37 Uhr ging in der Rettungsleitstelle ein Notruf über einen Brand in der Boiestraße ein. Vor Ort bestätigte sich ein Küchenbrand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit einem C-Hohlstrahlrohr zur Brandbekämpfung vor und konnten den Brand schnell löschen. In der Wohnung befand sich eine Katze, die gerettet werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren