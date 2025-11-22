Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Johannesstraße in Kiel - Gaarden.

Ein ausgedehnter Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses sorgt für eine massive Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen zudem Teile des Dachstuhls bereits in Vollbrand. Durch den Einsatz von zwei Drehleitern wird die Ausbreitung auf andere Gebäude aktuell verhindert. Zudem befinden sich zum Löschen des Brandes mehrere Atemschutztrupps im Innenangriff.

Die Bewohner werden durch den Rettungsdienst betreut. Eine Person wird mit leichten Verletzungen versorgt.

Aktuell befindet sich rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Abschlussmeldung veröffentlichen.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell