Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzbilanz zum Jahreswechsel 2025/2026 - Zwischenmeldung

Kiel (ots)

Gesundes neues Jahr 2026!

Im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 02.00 Uhr hatten wir im Bereich der Landeshauptstadt Kiel

25 Brandeinsätze

1 technische Hilfeleistungen 14 Notfalleinsätze

Im Wesentlichen wurden brennende Feuerwerksbatterien und brennende Müllbehältnisse gelöscht.

Am Morgen des 01.01.2026 folgt eine detailliertere Pressemitteilung.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell