FW-Kiel: Einsatzbilanz zum Jahreswechsel 2025/2026 - Zwischenmeldung
Kiel (ots)
Gesundes neues Jahr 2026!
Im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 02.00 Uhr hatten wir im Bereich der Landeshauptstadt Kiel
25 Brandeinsätze
1 technische Hilfeleistungen 14 Notfalleinsätze
Im Wesentlichen wurden brennende Feuerwerksbatterien und brennende Müllbehältnisse gelöscht.
Am Morgen des 01.01.2026 folgt eine detailliertere Pressemitteilung.
