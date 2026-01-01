PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzbilanz zum Jahreswechsel 2025/2026 - Zwischenmeldung

Kiel (ots)

Gesundes neues Jahr 2026!

Im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 02.00 Uhr hatten wir im Bereich der Landeshauptstadt Kiel

25 Brandeinsätze

1 technische Hilfeleistungen 14 Notfalleinsätze

Im Wesentlichen wurden brennende Feuerwerksbatterien und brennende Müllbehältnisse gelöscht.

Am Morgen des 01.01.2026 folgt eine detailliertere Pressemitteilung.

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
  • 22.11.2025 – 17:30

    FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus

    Kiel (ots) - Der Brandeinsatz in der Johannesstraße in Kiel - Gaarden ist beendet. Am heutigen Vormittag kam es ab 10:15 Uhr zu einem größeren Einsatz der Kieler Feuerwehr, nachdem über den Notruf 112 zahlreiche Meldungen über offene Flammen und eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus eingingen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 11:31

    FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus

    Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Johannesstraße in Kiel - Gaarden. Ein ausgedehnter Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses sorgt für eine massive Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen zudem Teile des Dachstuhls bereits in Vollbrand. Durch den Einsatz von zwei Drehleitern wird die Ausbreitung auf ...

    mehr
