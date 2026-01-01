PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzbilanz zum Jahreswechsel 2025/2026 - Abschlussmeldung

Kiel (ots)

Zum Jahreswechsel 2025/2026 verzeichneten Feuerwehr und Rettungsdienst innerhalb der Landeshauptstadt Kiel ein insgesamt erhöhtes, jedoch erwartbares Einsatzaufkommen.

Insgesamt wurden 39 Brandeinsätze, 7 technische Hilfeleistungen sowie 108 Notfalleinsätze im Zeitraum 31.12.2025 - 6:30 Uhr bis 01.01.2026 - 6:30 Uhr verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich dabei ein leicht erhöhtes Aufkommen an kleineren Brandeinsätzen, während die Anzahl der Notfalleinsätze auf einem konstanten Niveau blieb.

Der einsatzreichste Zeitraum lag erneut in der "Kernzeit" zwischen 22:00 Uhr und 02:00 Uhr. In diesen vier Stunden mussten die Einsatzkräfte zu 25 Brandeinsätzen ausrücken. Dabei handelte es sich überwiegend um Kleinbrände, die durch Feuerwerksreste, entzündeten Unrat oder brennende Müllcontainer verursacht wurden.

In zwei Einsätzen kam es zum Einsatz eines Löschzuges, nachdem ein qualmender innenliegender Briefkasten in einem Mehrfamilienhaus sowie eine Rauchentwicklung auf einem Balkon infolge von Feuerwerkskörpern gemeldet worden waren. In beiden Fällen konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Bei einem Brandeinsatz meldeten die Einsatzkräfte eines Löschfahrzeugs der Berufsfeuerwehr den gezielten Einsatz von Feuerwerkskörpern gegen sie. Durch das schnelle Eingreifen der miteingesetzten Polizei konnte die Situation umgehend unter Kontrolle gebracht werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden dabei nicht verletzt. Mit Ausnahme dieser Situation blicken wir aber auf eine friedliche Silvesternacht zurück.

Im Bereich des Rettungsdienstes kam es in vier Einsätzen zu Verletzungen im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern. Die Einsatzkräfte versorgten hierbei Verbrennungen sowie Verletzungen an den Händen.

Trotz der zeitweise hohen Einsatzdichte kam es zu keiner Überlastsituation im Brandschutz und Rettungsdienst. Auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Kiel waren rege in das Einsatzgeschehen der Silvesternacht eingebunden.

Die Feuerwehr Kiel wünscht zum Schluss allen Lesenden ein frohes neues Jahr!

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Telefon: 0431 / 5905 - 0
Telefax: 0431 / 5905 - 147
Mail: amt13medienanfragen@kiel.de (kein 24/7 Monitoring)
Web: https://kiel.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Kiel

