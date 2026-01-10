Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung Feuer im Kieler Schauspielhaus

Kiel (ots)

Um 22:45 Uhr meldete die Brandsicherheitswache vor Ort eine Rauchentwicklung in dem Keller des Schauspielhauses, der Bereich wurde durch die Wache sofort verschlossen, sodass eine Ausbreitung des Brandrauchs auf weitere Bereiche verhindert werden konnte. Sofort wurden Kräfte der Haupt-Nord und Ostwache der Berufsfeuerwehr, mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Suchsdorf, sowie des Rettungsdienstes zu dem Objekt alarmiert. Zwischenzeitlich wurde das Schauspielhaus, in dem gerade eine Vorstellung lief, geräumt. In einer ersten Rückmeldung wurde die Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich bestätigt, die Wasserversorgung wurde aufgebaut, ein Trupp ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in den Bereich vor und konnte ein Feuer in einem Kellerschacht erkunden. Das Feuer wurde abgelöscht und der betroffene Bereich belüftet. Die Personen aus dem Schauspielhaus wurden zwischenzeitlich in zwei Bussen der KVG Kiel betreut. Bereits nach 30 Min. konnten die ersten Kräfte die Einsatzstelle wieder verlassen. Die Vorstellung wurde durch das Schauspielhaus für beendet erklärt. Insgesamt waren ca. 60 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt. Personen wurden nicht verletzt.

